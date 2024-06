Orsolini prima di Italia Turchia: «Annata fantastica per me con il Bologna. Voglio essere da NAZIONALE»

Le parole in vista di Italia Turchia da parte dell’ala offensiva azzurra del Bologna Riccardo Orsolini tra rossoblu e Nazionale

Ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Orsolini, ala del Bologna e della Nazionale, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni.

«Quest’anno è stato particolarmente magico sotto tutti i punti di vista. Questa è la ciliegina sulla torta e sono contento di giocare a casa mia, al Dall’Ara. Speriamo di trovare le cose giuste anche se è un’amichevole. Devo fare quello che mi riesce meglio, cercando di esprimere il mio valore e aiutare la squadra. Penso e spero di potermi giocare le mie chance per rientrare tra i convocati per l’Europeo, poi deciderà il mister. Spero di convincerlo a portarmi in Germania» .