Osimhen al Galatasaray, nuovi contatti: e il Napoli ora apre. Ultimissime

Osimhen al Galatasaray, nuovi contatti: e il Napoli ora apre nonostante le difficoltà emerse negli ultimi giorni sulle garanzie bancarie

La trattativa per il futuro di Victor Osimhen si riaccende sull’asse tra Napoli e Istanbul. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati nuovi e significativi contatti tra il Napoli e il Galatasaray, con il club azzurro che, per la prima volta, sembra aver aperto concretamente alla possibilità di un’intesa per la cessione del suo centravanti. Lo riporta Matteo Moretto.

Sul tavolo resta la ricca proposta del club turco, una maxi operazione da 75 milioni di euro complessivi. La struttura dell’offerta prevede un pagamento iniziale di 40 milioni di euro, seguito da due rate successive da 17,5 milioni ciascuna. Una formula che il Napoli, fino a oggi, aveva sempre considerato con scetticismo ma che ora inizia a valutare con maggiore attenzione, spinto anche dalla volontà del giocatore.

L’apertura del Napoli, tuttavia, è condizionata da paletti ben precisi. Il club di De Laurentiis, prima di dare il via libera definitivo, chiede al Galatasaray garanzie bancarie solide sulla “doppia rata” da 35 milioni di euro (le due da 17,5M). Non solo: la dirigenza azzurra vuole anche discutere modalità di pagamento differenti per la seconda e ultima tranche, cercando evidentemente di tutelarsi al massimo da eventuali rischi finanziari.

A rendere la trattativa più fluida contribuisce in modo decisivo la posizione dello stesso Osimhen. L’attaccante nigeriano sta infatti premendo con insistenza per il trasferimento al Galatasaray, desideroso di iniziare una nuova avventura nel campionato turco. La sua volontà rappresenta un fattore chiave che potrebbe spingere le due società a venirsi incontro per limare le distanze sulle garanzie e le modalità di pagamento. La trattativa è entrata nel vivo: il Napoli detta le condizioni, il Galatasaray ci prova e Osimhen attende con ansia la fumata bianca.