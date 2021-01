Osimhen chiede scusa: «Ho sbagliato ad andare in Nigeria e partecipare alla festa»

Victor Osimhen ha chiesto scusa tramite una storia Instagram dopo le polemiche che l’hanno investito negli ultimi giorni

Victor Osimhen fa marcia indietro e chiede scusa a tutti per il suo comportamento durante le vacanze di Natale. Questo il messaggio del nigeriano tramite il suo profilo Instagram.

«Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra e ai tifosi».