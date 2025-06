Osimhen, tra Premier ed Arabia il suo futuro rimane in bilico: e la Juve...

Ancora in bilico il futuro di Victor Osimhen: l’Arabia Saudita pronta a tornare alla carica, la Premier League monitora la situazione e la Juve…

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco nel mercato estivo. Nonostante il Galatasaray nutra il desiderio di riportare l’attaccante nigeriano in Turchia, al momento mancano sviluppi concreti. La principale minaccia per i turchi arriva invece dall’Arabia Saudita, dove l’Al-Hilal non ha abbandonato l’idea di acquisire il giocatore del Napoli. Il club saudita, infatti, aveva già trovato un’intesa economica con il Napoli, disposto a cedere Osimhen per una cifra vicina alla sua clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Il vero ostacolo resta l’accordo con il giocatore, che finora ha rifiutato le pur onerose proposte salariali. Nonostante ciò, la trattativa, avviata già a inizio giugno, potrebbe riprendere vigore in futuro, con l’Al-Hilal che considera Osimhen un obiettivo prioritario.

In Italia, il nome di Osimhen è stato accostato alla Juventus, ma un trasferimento alla Vecchia Signora appare improbabile, specialmente in assenza di un’offerta pari alla clausola, valida solo per club esteri. Per quanto riguarda la Premier League, la pista sembra più complessa a causa dell’attuale stipendio del giocatore, pari a 12 milioni di euro netti, che rappresenta un ostacolo significativo per molti club inglesi. Squadre come il Chelsea e altri top team d’oltremanica rimangono comunque alla finestra, ma solo un’eventuale riduzione delle pretese salariali potrebbe riaprire concretamente lo scenario inglese. La decisione finale sul futuro di Osimhen, quindi, spetterà al giocatore e al suo entourage, che avranno un ruolo determinante nel definire la sua prossima destinazione.