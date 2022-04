Osimhen, parla l’amico: «100 milioni troppi per lui, aspira alla Premier». La confessione sul futuro del nigeriano del Napoli

Il giornalista e amico di Osimhen, Oma Akatugba, ha parlato microfoni di CalcioNapoli24 al futuro dell’attaccante del Napoli.

Le sue parole: «Victor pensa solo ad aiutare il Napoli. Ha un contratto con loro. I rumors di Newcastle e Manchester United vengono dai giornali»

PREZZO – «Credo che i 100 milioni siano una catena per lui. E’ forte ma quelle cifre sono accostabili a gente più affermata come Haaland. Victor è ancora giovane e sono su livelli diversi. Al momento su Transfermarkt il suo valore è di 50-55 milioni. Al momento della firma col Napoli, il suo agente avrebbe dovuto trattare per una clausola rescissoria. Ora De Laurentiis può richiedere quanto vuole».

FUTURO – «Io sono un giornalista. Del futuro se ne occupa l’agente. Io da amico di Osimhen mi aspetto che aspiri a giocare in Premier, la Holliwood del calcio europeo».