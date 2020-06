Ottavi Champions League, le date: ecco quando giocano Napoli e Juve

Ottavi Champions League, le date: ecco quando giocano Napoli e Juventus, le sedi delle gare non cambieranno

L’ufficialità della Uefa dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì: Final Eight a Lisbona. Ma gli ottavi di finale di Champions League quando si giocano? Al momento non cambiano le sedi, dunque Juventus e Napoli giocheranno regolarmente le partite rinviate lo scorso marzo.

Gli ottavi sono in programma il 7 e l’8 agosto: i bianconeri ospiteranno il Lione a Torino (andata sconfitta per 1-0), mentre gli azzurri giocheranno al Camp Nou di Barcellona. Le altre due sfide in programma sono Bayern Monaco-Chelsea e Manchester City-Real Madrid. Poi ci saranno i vari sorteggi e la final eight, con l’Atalanta pronta a dare battaglia.