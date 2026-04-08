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Pagelle Barcellona Atletico Madrid: l’errore di Cubarsi costa caro, magia di Julian Alvarez, Musso prodigioso VOTI

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Published

18 ore ago

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atletico madrid alvarez

Pagelle Barcellona Atletico Madrid: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2025/26

Pagelle Barcellona Atletico Madrid: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2025/26

BARCELLONA: Joan García 6; Koundé 6 (73′ Araujo 6), Cubarsi 4, Gerard Martin 5, Cancelo 6 (86′ Balde SV); Eric Garcia 6, Pedri 5.5 (46′ Gavi 6); Yamal 6.5, Olmo 6, Rashford 6.5 (73′ Ferran Torres 6); Lewandowski 5.5 (46′ Fermin Lopez 6). All. Flick 6

ATLETICO MADRID: Musso 7.5; Molina 6, Le Normand 7, Hancko 6 (31′ Pubill 6), Ruggeri 7; Simeone 6.5 (80′ Thiago Almada SV), Llorente 6, Koke 6 (60′ Baena 6), Lookman 6 (60′ Sorloth 7); Griezmann 6.5 (80′ Nico Gonzalez SV), Alvarez 7.5. All. Simeone 7

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