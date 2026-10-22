Pagelle Bournemouth Milan, non brilla Cisse! - VOTI

Pagelle Bournemouth Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 3ª giornata della League Phase di Europa League 2026/27
Pagelle Bournemouth Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 3ª giornata della League Phase di Europa League 2026/27
BOURNEMOUTH – Di Gregorio 6; Hill 6, Diakite 6,5, Silva 7, Truffert 6; Adams 7 (62′ Cook 6), Christie 6,5; Doak 6,5, Kluivert 7 (62′ Toth sv, 77′ Adli 7), Tavernier 7 (62′ Rayan 6,5); Evanilson 6 (65′ Rodriguez 6). All. Rose
MILAN – Maignan 4,5; Tomori 5,5 (66′ Diawara 6), De Winter 5,5, Pavlovic 5,5, Estupinan 5,5 (46′ Bartesaghi 5,5); Moreira 5,5 (76′ Comotto 6), Musah 5, Jashari 5,5, Loftus-Cheek 5 (46′ Rabiot 6); Hutchinson 5 (32′ Torriani 6,5); Cisse 5. All. Amorim