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Pagelle Como Inter, Dumfries e Thuram on fire, Nico Paz bello non basta. Che caos nel finale! – I VOTI
Pagelle Como Inter: i Top e Flop tra i protagonisti del match, valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Como Inter: i giudizi sui protagonisti del match, valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti:
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I VOTI
COMO – Butez 6; Van der Brempt 5.5 (67′ Smolcic 6), Kempf 5.5, Diego Carlos 6 (46′ Ramon 5.5); Diao 6 (79′ Morata sv), Sergi Roberto 6 (46′ Da Cunha 6.5), Perrone 6.5, Valle 6.5 (79′ Moreno sv); Paz 7.5, Baturina 6.5; Douvikas 6.5.
INTER – Sommer 6.5; Akanji 6, Acerbi 6, Bastoni 5 (46′ Carlos Augusto 6); Dumfries 7.5, Barella 6 (77′ Mkhitaryan sv), Calhanoglu 6, Zielinski 5.5 (56′ Sucic 6), Dimarco 6 (56′ Luis Henrique 6); Thuram 7.5, Esposito 5.5 (56′ Bonny 5).