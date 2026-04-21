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Pagelle Inter Como, partita ‘pazza’ dei nerazzurri! Rimonta storica, con un super Calhanoglu – I VOTI
Pagelle Inter Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2025/26
Pagelle Inter Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2025/26.
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INTER – J. Martinez 6.5; Akanji 6, Acerbi 5 (74′ Bisseck 6), Carlos Augusto 5.5; Luis Henrique 5 (84′ Dumfries 6), Barella 5.5, Calhanoglu 7, Zielinski 6 (60′ Sucic 7), Dimarco 5.5 (60′ Diouf 6); Thuram 5.5, Bonny 6 (74′ Esposito sv).
COMO – Butez 6; Ramon 6, Diego Carlos 6 (90′ Morata sv), Kempf 6; Van der Brempt 6 (80′ Smolcic 5.5), Perrone 6.5, Da Cunha 7 (70′ Caqueret sv), Valle 6; Nico Paz 7, Baturina 7 (80′ Rodriguez sv); Douvikas 6.5 (70′ Diao 5).
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