Pagelle Italia Germania, Pagelle Roma Cagliari, i voti ai protagonisti del match

I TOP e i FLOP del match valido per i quarti di finale di Nations League: pagelle Italia Germania.

L’Italia ha giocato bene con la Germania e – complessivamente – ha creato più occasioni tanto nel primo quanto nel secondo tempo. Ma la dinamica del risultato è stata molto chiara: primi 45 minuti con vantaggio azzurro, secondo tempo con ribaltone tedesco. Nulla di irrimediabile, però, se lo spirito e l’applicazione sarà questo: si gioca alla pari anche il ritorno, domenica sera. Ecco migliori e peggiori delle due nazionali.

I TOP

Non paia un’esagerazione: la rete che ha messo a segno è quasi un dettaglio nella prestazione super di Tonali. Intendiamoci: il pallone lo ha messo in buca d’angolo e non era la cosa più semplice da fare, arrivando in corsa. Ma questo per dire che la quantità di cose fatte benissimo dal centrocampista del Newcastle è stata mostruosa, con una combinazione di qualità e determinazione rara a vedersi. Due i flash che restano: il sombrero in corsa fatto su Goretzka, con una naturalezza da stropicciarsi gli occhi. Il fallo evidente, quasi di frustrazione – del vincitore, si badi bene! – di Musiala nei confronti dell’italiano nelle battute finali, a segnalare che è stato davvero incontenibile. Tra i tedeschi Musiala ha inventato calcio da par suo, con un filtrante esterno che ha originato l’azione del pareggio che solo i campioni veri sanno fare. In cronaca Rai si è sentito parlare di «farfalla». Lo dicevano anche di un certo Zinedine Zidane, un tempo, non serve aggiungere molto d’altro.

I FLOP

Doveva garantire spinta, invece non c’è riuscito: l’ingresso di Bellanova si è fatto notare soprattutto per una discreta quantità di palloni persi. Quasi per distrazione, o meglio pressapochismo, come di chi non avesse capito fino in fondo la serietà delle intenzioni degli avversari, per di più caricati a molla dopo essere passati in vantaggio. Nella formazione di Nagelsmann, a proposito di cambi, è apparso tardivo quello di Amiri: non a caso è stato l’unico dei suoi ad avere preso un cartellino giallo, non lo si è praticamente mai visto. Del resto mancava in nazionale da quasi 5 anni, forse era disabituato a questo tipo di responsabilità