Pagelle Italia Turchia: Romano-Doumbia brillano, Pio Esposito veleno puro in area! Prima gioia Calafiori, ma Vergara...VOTI

Pagelle Italia Turchia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata di Nations League 2026/27

L’Italia conquista un successo vitale per il cammino in UEFA Nations League, superando la Turchia per 3-1 al termine di una sfida ricca di emozioni. Dopo il pareggio ottenuto contro la Francia, la Nazionale guidata dal CT Roberto Mancini mette a referto tre punti fondamentali che la proiettano al secondo posto in classifica nel girone. A firmare il trionfo azzurro sono state le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, con i cambi della ripresa rivelatesi la vera arma vincente per piegare la resistenza della selezione di Vincenzo Montella.

I migliori in campo: la svolta arriva dalla panchina

Il premio di migliore della serata va diviso tra la qualità della mediana e l’impatto devastante dei giocatori subentrati. Riccardo Calafiori (7) si attesta come uomo copertina del match: entrato al 56′ al posto di Ruggeri, il difensore sale in cielo al 65′ e incorna sotto l’incrocio dei pali la punizione del 2-1, spazzando via le paure nate dopo il momentaneo pareggio turco firmato da Simsir.

A centrocampo brilla la stella di Romano (7), costante fonte d’ispirazione nella manovra, insidioso con le sue conclusioni dalla distanza e propiziatore della terza rete. Al suo fianco, prestazione debordante per Doumbia (7), autentica spina nel fianco per la retroguardia avversaria grazie a strappi atletici travolgenti, compreso quello dell’87’ che ha originato la marcatura della sicurezza. Sulle corsie esterne spicca anche la verve di Vergara (7), sempre lucido nel rifinire l’azione e autore di una partita di un’intelligenza tattica incredibile.

Attaccanti cinici e la promozione per Mancini

Nel reparto avanzato, Gianluca Scamacca (6.5) sblocca la gara al 27′ con un’azione di pura ostinazione, battendo Cakir al volo dopo aver centrato la traversa. A raccoglierne il testimone a gara in corso è Pio Esposito (6.5), abile a farsi trovare pronto a centro area per siglare il definitivo 3-1.

In retroguardia si confermano solidi Di Lorenzo (6.5) e Bastoni (6.5). Promosso a pieni voti il CT Roberto Mancini (7): la lettura della partita e il triplo cambio al 56′ hanno spaccato la gara in due.

ITALIA: Donnarumma 6; Di Lorenzo 6.5 (56′ Kayode 6), Mancini 6, Bastoni 6.5, Ruggeri 6 (56′ Calafiori 7); Barella 6.5 (72′ Tonali 6), Romano 7, Doumbia 7; Vergara 7 (84’Frattesi SV), Scamacca 6.5 (56′ Pio Esposito 6.5), Maldini 6. All. Mancini 7