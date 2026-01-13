Pagelle Juventus Cremonese, McKennie e Thuram giganti: i voti dei giornali ai bianconeri dopo la vittoria di ieri in campionato

Il dominio della Juventus nel 5-0 inflitto alla Cremonese trova pieno riscontro nelle valutazioni dei principali quotidiani sportivi nazionali, concordi nel celebrare la prova di forza della squadra di Luciano Spalletti. Analizzando le pagelle di Gazzetta, Corriere dello Sport e Tuttosport, emerge un plebiscito per i bianconeri, guidati da un centrocampo dominante e da una guida tecnica impeccabile.

Tra i migliori in campo spicca Weston McKennie: il centrocampista statunitense, schierato come incursore tattico, riceve voti tra il 7.5 e l’8, definito “dominatore assoluto” capace di agire da mezzala e falso nueve. Unanimità anche per Khéphren Thuram: il figlio d’arte domina fisicamente la mediana (7.5 ovunque), venendo paragonato all’Anguissa dei tempi d’oro. Applausi scroscianti per Kenan Yildiz, il gioiello turco che con la sua classe manda in tilt la difesa avversaria, e per Fabio Miretti, reinventato con successo nel ruolo di trequartista.

Sulla sponda opposta, è notte fonda per i grigiorossi. Il tecnico Davide Nicola è il peggiore in assoluto (voti tra il 4 e il 5), condannato dall’espulsione prematura che ha lasciato la squadra senza guida. Delude pesantemente anche Jamie Vardy: l’esperto bomber inglese, arrivato come stella, è apparso un fantasma, isolato e mai pericoloso. Bocciatura netta per l’intero pacchetto arretrato lombardo, con Baschirotto e Bianchetti travolti dall’onda bianconera e il portiere Emil Audero che divide la critica: per la Rosea è il migliore dei suoi (6) per aver evitato un passivo peggiore, mentre gli altri giornali lo penalizzano per i cinque gol incassati. Infine, Andrea Cambiaso si conferma solido ma meno appariscente dei compagni, strappando la sufficienza in una serata di gala per la Vecchia Signora.