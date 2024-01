Pagelle Lazio Lecce, i TOP del match dell’Olimpico

Ecco le pagelle del match tra Lazio e Lecce, con i biancocelesti che hanno fatto notevolmente la differenza ai danni dei pugliesi

Lazio Lecce è terminata e la differenza dei biancocelesti è stata fatta dai singoli che, in termini di pagelle, si sono fatti notare. Ecco i TOP del match Lazio Lecce.

MARUSIC 6.5: non punge in avanti, ma dietro per la Lazio è solido e non sbaglia un intervento.

ROMAGNOLI 6.5: una sicurezza, ci pensa lui a guidare la difesa nei momenti di sofferenza quando il Lecce attacca.

ROVELLA 7: sempre pulito e preciso nella regia, in più recupera palloni in gran quantità. Avvia anche l’azione dell’1-0, certificando come ormai sia indispensabile per la Lazio.

LUIS ALBERTO 6.5: il mago non è al meglio al rientro e lo si vede dai diversi errori tecnici. Poi gli basta una palla, un’invenzione di prima e trova l’assist per l’1-0.

