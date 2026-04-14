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Pagelle Liverpool Psg: Dembélé show ad Anfield! Reds eliminati e perdono per infortunio anche Ekitike – I VOTI
Pagelle Liverpool Psg: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2025/26
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LE PAGELLE
LIVERPOOL: Mamardashvili 6; Frimpong 4.5 (46′ Gomez 6.5, 67′ Ngumoha 6.5), Konaté 6, Van Dijk 6, Kerkez 5.5; Gravenberch 5, Mac Allister 4.5 (74′ Jones sv); Szoboszlai 6.5, Wirtz 4.5, Ekitike 6 (31′ Salah 5); Isak 5 (46′ Gakpo 6).
PSG: Safonov 7; Hakimi 6.5, Marquinhos 7, Pacho 7, Nuno Mendes 6 (38′ Hernandez 6); Zaire-Emery 6 (81′ Beraldo sv), Vitinha 4.5, Joao Neves 6; Doué 6 (52′ Barcola 6.5), Dembelé 8, Kvaratskhelia 7.5.
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