Pagelle PSG Arsenal: TOP e FLOP del match di Champions League

I TOP e i FLOP del match valido valevole per il ritorno della semifinale di Champions League: pagelle PSG Arsenal.

Il Psg andrà a Monaco a sfidare l’Inter nell’ultimo atto della Champions League in virtù del 2-1 di stasera, che va a sommarsi all’1-0 guadagnato a Londra. Verdetto giusto, ecco i migliori e i peggiori della partita.

I TOP

Poiché siamo piuttosto monotoni nelle gare del Psg in Europa a elencare le virtù salvifiche di Donnarumma, sparse all’interno della gara in momento vari, stavolta diamo la precedenza a un altro ex giocatore di Serie A: Fabian Ruiz. La rete con cui stappa il match e toglie la sua squadra dalle angosce di un inizio tremebondo è semplicemente un esercizio perfettamente eseguito: stop di petto per preparare il tiro, conclusione eseguita con coordinazione impeccabile. Non solo: lo si vede emergere nei momenti di difficoltà e, nei 90 minuti, non accusa momenti di flessione a differenza dei suoi compagni di reparto. Nell’Arsenal scegliamo Saka per una ragione sola, o meglio due: l’Arsenal è davvero monotematico, attacca dalla sua parte il 40% delle volte, dicono le statistiche, ed anche stasera la sensazione è che lui sia stato chiamato in causa tantissimo. Pure troppo, tenendo conto del lavoro dedicato alla sua persona, si è visto pure Kvaratskheila andare a ripiegare per contrastarlo senza gentilezza. Un altro si sarebbe perso d’animo. Lui, invece, la rete del 2-1 l’ha fatta. Vero, dopo ha mancato la deviazione a porta vuota: ma che Donnarumma bucasse il pallone non se lo aspettava uno che sia uno al Parco dei Principi. A maggior ragione visto che in precedenza era andato a togliere all’inglese un tiro destinato all’incrocio dei pali.

I FLOP

Errore grave di Marquinhos sul gol incassato: il contrasto con Trossard è di quelli vincibili, invece uno della sua esperienza casca nella tentazione dello svenimento, peccato abituale di troppi difensori contemporanei. Buon per lui che non ha pagato un prezzo eccessivo. Eccessivo il prezzo pagato dall’Arsenal per il Rice visto all’opera stasera. O meglio, intuito, dato il carattere fantasmatico della sua prestazione. Peccato, aveva disputato una Champions da big.