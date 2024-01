Pagelle Roma-Atalanta, i voti ai protagonisti del match

I top, i flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/24: pagelle Roma-Atalanta

Le pagelle dei protagonisti del match tra Roma e Atalanta, valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

TOP: Non solo il rigore, ma tanto di più. Paulo Dybala tra i migliori in campo nella partita contro la Roma. L’argentino si trova alla perfezione a danzare attorno a Lukaku, partendo alle sue spalle e attaccando poi la profondità. Per gli ospiti Carnesecchi, specie nella ripresa, si rende protagonista di alcune parate decisive: una su Holm a scongiurare l’autgol e poi su Dybala, in cui si oppone con il corpo al tiro sul primo palo della Joya.

FLOP: Nessun calciatore particolarmente insufficiente. Dovendo indicando però il peggiore in campo la scelta ricade su Ruggeri, il cui intervento scoordinato in area ha causato il rigore realizzato poi da Dybala. Per la Roma Lukaku fa un gran lavoro di raccordo, ma l’errore sulla palla servitagli da Bove e che manda in curva è da matita rossa.

VOTI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Kristensen 6, Mancini 6.5, Llorente 6 (46′ Huijsen 6.5); Karsdorp 6 (65′ Celik 6), Bove 6.5, Cristante 6.5, Pellegrini 6 (72′ Paredes 6), Zalewski 6 (65′ Spinazzola 6); Dybala 7 (84′ El Shaarawy), Lukaku 6. Allenatore: José Mourinho.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6 (86′ Hien sv), Djimsiti 6.5, Kolasinac 6 (79′ Palomino); Holm 6.5, de Roon 6, Ederson 6 (64′ Pasalic 6), Ruggeri 6 (64′ Zappacosta); Koopmeiners 6.5; Miranchuk 6.5, De Ketelaere 6 (46′ Scamacca 6.5). All. Gian Piero Gasperini.