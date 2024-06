PAGELLE Slovacchia-Ucraina, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Euro2024: pagelle Slovacchia-Ucraina

Le pagelle dei protagonisti del match tra Slovacchia-Ucraina, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP – L’Uefa attribuisce a Shaparenko il premio di migliore in campo. Scelta più che giustificata non tanto dall’86% nella precisione dei passaggi, ma dalla sua decisività nelle situazioni dei 2 gol. Nel primo chiude la manovra con un interno sinistro in tutta sicurezza. Nel secondo calibra un pallonetto per Yarmolenko, che è poii bravissimo nell’aggancio e nel tocco di tacchetti che vale la conquista dei 3 punti. Nella Slovacchia la sensazione è che tutto o quasi dipenda da Lobotka. Fino a quando il napoletano si fa dare palla, accorcia, distribuisce e calamita ogni manovra, tutto a posto e superiorità conseguente. Cala lui, cala tutto il resto.

I FLOP – Arrivato a Euro 2024 con la fama acquisita da re dei bomber della Liga, Dovbyk non è palesemente quello visto a Girona. Un buon spunto in area nel primo tempo trova l’opposizione di Pekarik, per il resto c’è tanta abulia e anche un po’ di goffaggine su un colpo di testa che doveva sfruttare meglio il buon cross di Mudryk. Giusta la sostituzione. Skriniar, lo ricordate? Il sospetto è che lui per primo si sia valutato meglio di quel che è diventato nel post-Inter. In entrambi i gol è palesemente in ritardo ed è grave il suo posizionamento. Nel finale prova a organizzare l’assalto, causa il giallo di Yarmolenko, ma è l’avversario ad avere vinto il duello.