Pagelle Thuram: gli manca solo il gol, ma questa Inter non può fare a meno di lui

Le pagelle di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, nel derby d’Italia: entra in due delle 4 reti dei nerazzurri, è il migliore dei suoi

E chi lo sa che forse nella sua prestazione di ieri non ci fosse anche un pizzico di voglia di far discutere alla prossima riunione di famiglia: lo aveva anche detto, papà Lilian avrebbe tifato Juve, vuoi per i precedenti, vuoi perchè il fratello minore viene sempre trattato in maniera diversa anche in una famiglia di calciatori. Sta di fatto che ieri sera Marcus Thuram nel clamoroso pareggio di ieri nel derby d’Italia, è stato il migliore per la sua Inter: decisivo in occasione dei primi due gol – si procura il rigore e assist a Mkhitaryan – serve un gran pallone a Lautaro che però non capitalizza e tiene in scacco per ampie parti di partita Kalulu e Danilo. Di seguito i voti del nerazzurro.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Prestazione piena, totale, da campione. Conquista un rigore, assiste Mkhitaryan, regala un pallone d’oro (gioco di parole casuale) a Lautaro. Allunga e accorcia, manda in perenne difficoltà Kalulu e Danilo».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Guadagna subito il rigore dell’1-0, serve un cioccolatino per il 2-2 di Mkhitaryan, è sempre pericoloso in area. Danilo non riesce a tenerlo».

TUTTOSPORT 7.5 – «Conquista il primo rigore, dà a Mkhitaryan il pallone del 2-2 e semina panico nella difesa della Juve».

IL CORRIERE DELLA SERA 7 – «Compare nella foto di gruppo in tre gol su quattro e a tratti sembra debordante, anche senza gol».

LA STAMPA 8 – «Primo tempo immenso anche senza segnare. Conquista un rigore, duetta con Mkhitaryan, fa ammattire Danilo. L’attacco è sulle spalle di questo 9 di formidabile completezza».

LA REPUBBLICA 7 – «Si procura il primo rigore, fa sponda a Mkhitaryan sul raddoppio».