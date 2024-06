PAGELLE Ucraina-Belgio, i TOP e i FLOP del match

I VOTI, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la terza giornata di Euro2024: pagelle Ucraina-Belgio

Le pagelle dei protagonisti del match tra Ucraina-Belgio, valido per la terza giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP: Malinovskyi entra nella ripresa, va vicino al gol da angolo e trova su una cannonata il corpo di Castagne: meritava più spazio nell’Ucraina che aveva l’obbligo della vittoria. Nel Belgio, Onana recupera palloni in continuazione. Lo fa in maniera naturale, come se fosse la cosa più semplice, anche se non è questa la gara dalla quale si possono evincere chissà quali cose.

I FLOP: Zinchenko è stato escluso dall’undici titolare. Il suo ingresso non ha portato quel cambio di marcia che da uno della sua caratura ci si poteva aspettare. Dall’altra parte, deludente Lukaku. Se nelle 2 gare precedenti il Var gli aveva tolto 3 gol, stavolta se ne mangia uno all’inizio e sbaglia molto le poche volte che tenta di sfuggire alla morsa della coppia centrale. Cosa penseranno i tifosi del Milan dopo questa gara, viste le voci di mercato?