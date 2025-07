Palermo, amichevole di lusso per i rosanero: al Barbera arriva il Manchester City di Guardiola

Palermo, amichevole di lusso contro il Manchester City: al Renzo Barbera arriva la squadra ‘madre’ di Pep Guardiola

In attesa dell’annuncio ufficiale di Tommaso Augello come primo rinforzo, il Palermo ha alzato il sipario su un evento di portata internazionale: l’amichevole di lusso contro il Manchester City, in programma sabato 9 agosto alle ore 21 allo stadio “Renzo Barbera”. Come riportato dal Corriere dello Sport, si tratterà di una sfida storica, che vedrà per la prima volta i due club affrontarsi in campo per l’“Anglo-Palermitan Trophy”, un omaggio alle origini inglesi della società rosanero, fondata nel 1900.

Una gara prestigiosa e ricca di significati, come sottolineato dal direttore tecnico globale del City Football Group, Riccardo Bigon: «È una sfida che entusiasma entrambe le tifoserie e ha anche un significato culturale». La vendita dei biglietti partirà a breve con una prelazione per gli abbonati della stagione 2025-26.

L’amichevole sarà la prova generale per la squadra di Pippo Inzaghi, che nel frattempo porterà avanti il ritiro in Valle d’Aosta. Il tecnico potrà testare i nuovi equilibri tattici e i volti appena arrivati. Oltre all’asse sinistro Augello-Lund, si delinea anche la fascia destra con Pierozzi ed Elia, ancora in pole per una maglia, anche se resta viva l’ipotesi Gyasi (Empoli). Alternative sul taccuino anche Simone Zanon (Carrarese) e Pol Lirola (Marsiglia).

Sul fronte offensivo, occhi puntati su Antonio Palumbo, pronto ad agire da trequartista al fianco di Brunori. Il suo arrivo è legato alla cessione di Saric al Modena, ma l’ottimismo resta. Sempre nel reparto offensivo, resta vivo l’interesse per Antonio Vergara, 22 anni, di proprietà del Napoli.

Infine, a rafforzare il legame tra club e città, il Palermo sarà partner ufficiale del 401° Festino di Santa Rosalia. I ragazzi e le ragazze del settore giovanile parteciperanno spingendo il tradizionale Carro della Santuzza, indossando la nuova maglia rosanero, personalizzata per l’occasione con il nome e l’icona della Patrona. Un segnale forte di identità e radicamento.