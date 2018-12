Palermo-Ascoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Palermo-Ascoli, 18ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Allo stadio ‘Renzo Barbera‘ di Palermo, per la 18ª giornata della Serie B 2018/2019, va in scena Palermo-Ascoli. La squadra rosanero, guidata da Roberto Stellone, è prima in classifica con 31 punti (momentaneamente raggiunta dal Brescia) e reduce dai pareggi con Livorno e Spezia; di fronte, i bianconeri di Vincenzo Vivarini, a metà classifica con 21 punti e provenienti dai pareggi con Cittadella e Brescia. Palermo a caccia dei tre punti per rinsaldare il primato, Ascoli per avvicinare le posizioni valide per i play-off.

Palermo-Ascoli: diretta live e sintesi

Palermo-Ascoli: formazioni ufficiali, gioca Trajkovski

PALERMO (4-3-2-1): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Haas, Jajalo, Chochev; Falletti, Trajkovski; Moreo.

ASCOLI (4-3-1-2): Perucchini; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Frattesi, Troiano, Cavion; Ninkovic; Beretta, Rosseti.

Palermo-Ascoli: probabili formazioni e pre-partita

Palermo: Stellone, senza gli infortunati Nestorovski, Lo Faso e Mazzotta, dovrebbe optare per un 4-3-1-2; davanti alla porta difesa da Brignoli, c’è il ritorno di Rispoli in difesa a completare il reparto con Bellusci, Rajkovic e Aleesami. A centrocampo, occasione per il bulgaro Chochev insieme a Jajalo e Haas. Sulla trequarti, si scalda Falletti in luogo di Trajkovski; in attacco, è pronta la coppia formata da Moreo e Puscas. Ascoli: Vivarini non può contare sugli infortunati Lanni e Ardemagni ed è pronto a confermare il sistema di gioco 4-3-1-2. Davanti alla porta difesa da Perucchini, si scaldano, in linea di difesa, Laverone, Padella, Brosco e D’Elia; a centrocampo sono pronti Cavion, Toriano e Addae. In avanti, Ninkovic verso la conferma da trequartista dietro alla coppia d’attacco composta da Beretta e Rosseti.

Palermo-Ascoli: i precedenti

Tra Palermo e Ascoli risultano 30 precedenti, 20 dei quali in Serie B, 4 in Serie A e 8 in Serie C. Bilancio di 11 vittorie rosanero, 11 pareggi e 8 successi ascolani. L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla scorsa stagione nel campionato cadetto: al ‘Barbera’ finì 4-1 per i rosanero. La vittoria dell’Ascoli in casa del Palermo manca dalla stagione 1999-2000, quando i bianconeri ebbero la meglio col risultato di 1-0.

Palermo-Ascoli: l’arbitro della gara

Palermo-Ascoli sarà diretta dall’arbitro Fabio Piscopo della sezione di Imperia. Gli assistenti sono Borzomì e Macaddino, il quarto uomo è Dionisi. Con Piscopo, nessun precedente per la squadra rosanero, mentre sono due le gare dell’Ascoli già dirette dall’arbitro di Imperia (bilancio di 2 pareggi).

Palermo-Ascoli Streaming: dove vederla in tv

Palermo-Ascoli sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN: Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN.