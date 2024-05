Ternana Bari: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Liberati andrà in scena la finale di playout di Serie B tra Ternana e Bari: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Liberati va in scena la finale di ritorno dei playout di Serie B tra Ternana e Bari. Dopo il pareggio dell’andata al San Nicola gli umbri sono i favoriti con due risultati su tre. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro, Distefano. All. Breda.

BARI (4-3-2-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Bellomo, Maiello, Benali; Acampora, Sibilli; Nasti. All. F. Giampaolo.

Ternana-Bari: orario e dove vederla

Ternana-Bari gara delle ore 20:30 di giovedì 23 maggio, finale di ritorno dei playout di Serie B. Verrà trasmessa Su Sky Sport Calcio (canale 202) e su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone. La partita sarà visibile in streaming anche su Now TV e per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go.