Catanzaro, addio Viviani: «Non è una questione di soldi»

Vincenzo Vivarini ha detto addio al Catanzaro: le parole del tecnico, le squadre interessate a lui e il suo successore

Vincenzo Vivarini non è più l’allenatore del Catanzaro. Il tecnico che aveva portato i calabresi fino alla semifinale dei playoff di Serie B ha annunciato l’addio. Di seguito le sue parole, riportate da La Nuova Calabria.

«Con Noto abbiamo avuto un incontro cordiale di grande rispetto in cui abbiamo espresso i nostri programmi e le nostre idee che purtroppo non coincidevano. Io amo Catanzaro con tutti i suoi risvolti e vi assicuro che non è una questione di soldi, è una questione di lavoro. Catanzaro, i suoi tifosi e la proprietà Noto rimarranno sempre nel mio cuore».

Per il tecnico non mancano le squadre interessate: a cominciare dal Frosinone in caso di addio di Di Francesco, ma anche Venezia e Empoli in Serie A. Allo stesso tempo si cerca il suo sostituto e tra i possibili successori c’è anche Aquilani.