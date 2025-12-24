Palestra Inter, i nerazzurri sono sulle tracce dell’esterno del Cagliari: la sfida a quella big di Serie A e la posizione della Dea. L’indiscrezione

Palestra Inter, i nerazzurri si sono mossi in prima persona per l’esterno dei sardi. Ma l’Atalanta non pensa di privarsi del calciatore a gennaio

Il futuro della fascia destra in Serie A si lega anche alle dinamiche di mercato, con Palestra al centro di voci e interessi incrociati. Marco Palestra, giovane esterno classe 2005 di proprietà dell’Atalanta, sta vivendo la sua stagione in prestito al Cagliari per accumulare esperienza e minutaggio. Il talento azzurro, già seguito con attenzione da diversi club italiani, ha attirato l’interesse dell’Inter, che sta valutando con attenzione le opportunità legate al suo profilo.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà in un video sul suo canale YouTube, la concorrenza per Palestra è intensa, con la Juventus che si sarebbe mossa con largo anticipo. Tuttavia, la società nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e ha manifestato l’intenzione di seguire da vicino l’evolversi della situazione. Palestra è quindi diventato un tema caldo nelle strategie di mercato, anche se l’effettiva possibilità di concretizzare un’operazione nel gennaio prossimo sembra limitata. I dirigenti dell’Inter preferiscono osservare e raccogliere informazioni, in modo da poter intervenire nei tempi e nei modi più favorevoli nei mesi successivi.

Il giovane esterno, abile sia nell’uno contro uno che nella capacità di leggere le situazioni offensive, rappresenta un profilo interessante per il futuro dell’Inter. La sua esperienza al Cagliari sta permettendo di crescere, affinare tecnica e tattica e prepararsi a un possibile salto in un club di livello superiore. Per l’Inter, Palestra potrebbe diventare una pedina di prospettiva, capace di rafforzare la fascia destra e garantire alternative di qualità in un reparto dove la profondità e la velocità sono determinanti.

Pedullà sintetizza così la situazione: «Palestra piace all’Inter e alla Juventus: la Juve si è mossa prima, ma l’Inter ha manifestato la voglia di capire e di approfondire. Sarà molto complicato approfondire a gennaio, ma la seguiremo». La frase sottolinea come la Beneamata stia monitorando attentamente il giocatore, pronta a intervenire quando le condizioni di mercato e la disponibilità del club proprietario lo consentiranno.

In prospettiva, Palestra resta dunque un’opzione concreta per il futuro, anche se l’operazione appare più verosimilmente legata ai prossimi mesi piuttosto che alla finestra di gennaio. L’Inter continua a valutare, osservare e pianificare, consapevole del valore del talento e delle possibilità di rafforzare ulteriormente la rosa con giovani di prospettiva, capaci di integrarsi gradualmente e diventare protagonisti nel medio termine.