Marco Palestra ai Blues: il Chelsea conferma l’operazione e accoglie il difensore classe 2004: «Sono davvero entusiasta di cominciare»

Marco Palestra è ufficialmente un calciatore del Chelsea. Il club londinese ha annunciato l’arrivo del giovane talento dell’Atalanta, confermando un’operazione che rientra nella linea strategica dei Blues: investire su profili emergenti, tecnici e con prospettiva internazionale.

Il difensore classe 2004, cresciuto nel vivaio nerazzurro e già protagonista nelle selezioni giovanili italiane, approda così in Premier League per compiere un salto significativo nella sua carriera. Un trasferimento che testimonia la crescente attenzione del Chelsea verso il mercato italiano e verso i prospetti più promettenti del panorama europeo.

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COMUNICATO – “Il Chelsea è lieto di annunciare l’acquisto del nazionale italiano Marco Palestra dall’Atalanta, club di Serie A. Il ventunenne ha firmato un contratto fino al 2033 e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra per il ritiro pre-campionato agli ordini del tecnico Xabi Alonso. Dopo un’impressionante stagione 2025/26 in prestito al Cagliari, Palestra arriva a Stamford Bridge con una solida reputazione nel panorama calcistico europeo. La scorsa stagione ha disputato 37 partite di campionato con il Cagliari, distinguendosi nella massima serie italiana per le sue prestazioni come terzino e ala, su entrambe le fasce. Palestra ha esordito in Nazionale maggiore all’inizio di quest’anno, seguito a breve da una seconda convocazione con gli Azzurri. Benvenuto al Chelsea, Marco!”.

PRIME PAROLE PALESTRA – “Sono davvero entusiasta di cominciare. Ho percepito questa energia dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha cercato. Non vedo l’ora di iniziare, di incontrare tutti i tifosi, i miei compagni di squadra e l’allenatore. Qui ci sono tantissimi giocatori di talento, abbiamo una rosa molto forte e un grande allenatore come Xabi. Mi ha spiegato come vuole che giochiamo, il che è molto stimolante, e non vediamo l’ora di misurarci in Premier League. Xabi Alonso è stato molto importante. Percepisco molta energia da lui. Inoltre, è uno dei migliori allenatori al mondo [come si può vedere dal fatto che] ha vinto con il Bayer Leverkusen. Per me è importante avere Xabi Alonso come allenatore. Ho avuto due colloqui con lui e sono molto contento perché mi ha spiegato cosa si aspetta da me. Sono molto felice di conoscerlo e di iniziare ad allenarmi con il Chelsea”.