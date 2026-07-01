Perché Peruzzi ha detto no alla Lazio. I motivi dietro al rifiuto dell’ex portiere per il ritorno in biancoceleste

I motivi dietro al rifiuto di Angelo Peruzzi di tornare alla Lazio. Cosa c’è dietro il no detto dall’ex portiere a Lotito

La Lazio perde l’opportunità di riportare a Formello una delle sue figure storiche più carismatiche. Secondo il Corriere dello Sport, Angelo Peruzzi ha detto no: l’ex portiere della Nazionale non succederà a se stesso nel ruolo di club manager, a cinque anni di distanza dal brusco addio consumatosi nel 2021. L’incontro decisivo tra il presidente biancoceleste Claudio Lotito e Peruzzi è avvenuto in segreto lunedì scorso, sfruttando la festività dei Santi Pietro e Paolo a Roma per evitare l’attenzione dei media. Un vertice a porte chiuse che, tuttavia, non è bastato a dissipare i profondi e resistenti dubbi dell’ex dirigente.

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I motivi del rifiuto: autonomia e perimetro d’azione

Le chance di un ritorno erano già considerate basse alla vigilia, ma il confronto diretto ha sancito la definitiva fumata nera. Sul tavolo c’erano nodi cruciali da sciogliere: l’operatività, il grado di autonomia decisionale, la chiarezza nel perimetro d’azione e, non ultimo, l’accordo contrattuale.

La figura del club manager era stata concepita come un fondamentale anello di raccordo quotidiano tra la società, lo staff medico, la squadra e lo staff tecnico. Peruzzi, che nel 2021 aveva interrotto il rapporto lamentando una forte subordinazione, chiedeva un progetto chiaro per accettare l’incarico. Non intenzionato ad accettare un invito a scatola chiusa, le distanze su vari aspetti gestionali hanno reso lo strappo ormai insanabile.

L’era Gattuso e la ricerca di nuove bandiere societarie

Il mancato rientro di Peruzzi si inserisce in un contesto societario particolarmente delicato. Dopo la risoluzione ufficiale del contratto di Maurizio Sarri, la panchina è stata affidata a Rino Gattuso, e l’innesto di una figura rassicurante per l’ambiente avrebbe potuto restituire la necessaria fiducia.

Incassato il rifiuto di Peruzzi, Lotito starebbe ora valutando l’inserimento di altre bandiere di riferimento all’interno dell’organigramma societario. Da giorni circola con insistenza il nome di Beppe Signori per un potenziale ruolo nell’Academy, sebbene siano filtrate smentite da lui stesso.

Tifosi in rivolta: Ponte Milvio e il nodo abbonamenti

La frattura tra la tifoseria e la presidenza appare sempre più profonda. Proprio domani prenderà il via da Ponte Milvio una maximanifestazione di dissenso organizzata dalla Curva Nord, annunciata come una delle più imponenti degli ultimi anni.

La protesta rischia di riflettersi pesantemente sulle presenze allo stadio Olimpico: i gruppi organizzati hanno infatti preannunciato un duro boicottaggio degli abbonamenti. Nella giornata di oggi, 1 luglio 2026, la società non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sull’apertura della campagna per la stagione 2026/27, alimentando un clima di forte incertezza e contestazione permanente attorno al mondo Lazio.