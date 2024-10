Pallone d’Oro 2024, trionfa Rodri ma quanti messaggi per lo sconfitto Vinicius Jr! – FOTO

Pallone d’Oro 2024, trionfa Rodri a sorpresa a Parigi! Ma quanti messaggi d’amore per lo sconfitto di lusso Vinicius Jr! – FOTO

A Parigi il Pallone d’Oro 2024, ha visto trionfare il giocatore del Manchester City, Rodri, che si è classificato primo, davanti a giocatori come Vinicius Jr e Bellingham. Il Real Madrid e i suoi giocatori, dopo aver appreso la notizia del mancato successo di un blancos non hanno nemmeno presto parte alla rassegna. Il fatto che Vinicius Jr, non ha conquistato il prestigioso premio, non ha lasciato però nessuno indifferente e alcuni attuali ed ex compagni di squadra si sono schierati dalla sua parte.

O facto de Vini Jr. não ter ganho a Bola de Ouro não deixou ninguém indiferente e estas foram algumas das mensagens deixadas ao avançado pelos amigos, companheiros e ex-companheiros de equipa 😓#boladeouro #vinijr pic.twitter.com/V2NeP9s06E — A BOLA (@abolapt) October 29, 2024

La decisione di far vincere il Pallone d’Oro a Rodri ha trovato molti pareri contrari. Tra questi, la maggior parte, si sono schierati dalla parte del giovane fenomeno del Real Madrid Vinicius Jr. Tanti i messaggio di sostengo per il brasiliano, sia dai suoi attuali compagni di team come Militano e Camavinga e di Nazionale come Paquetà ma anche da qualche vecchia conoscenza come Toni Kroos e Karim Benzema.