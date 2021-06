Paratici: «Anni fantastici alla Juventus, ora darò tutto me stesso per il Tottenham»

Prime parole da dirigente del Tottenham per Fabio Paratici, ufficializzato oggi dagli Spurs

Fabio Paratici è il nuovo Managing Director del Tottenham: le parole ai canali ufficiali degli Spurs.

TOTTENHAM – «Sono entusiasta di questa fantastica opportunità e ringrazio la Società e il Presidente per la fiducia accordatami. Il Tottenham è uno dei migliori club nel Regno Unito e in Europa con un ambizioso piano a lungo termine. Mi dedicherò tutto me stesso a questa nuova impresa e non vedo l’ora di lavorare con il team di gestione per scrivere un nuovo capitolo, si spera di successo, nella storia del Club. Le nuove esperienze danno sempre energia, potenza e motivazione. Spero di dare agli Spurs la mia passione, il mio lavoro, il mio tempo e di costruire qualcosa di meglio».