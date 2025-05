Paredes sulla Roma: «Un legame speciale che non si spezzerà mai. Sul mio futuro...» - Calcio News 24

Paredes, centrocampista della Roma, ha voluto parlare del suo rapporto con la piazza giallorossa

Leandro Paredes, centrocampista della Roma e punto di riferimento dentro e fuori dal campo, ha raccontato la sua esperienza nella Capitale in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A.

L’argentino ha parlato del forte legame che lo unisce al club e alla città: «Dal primo giorno sono stato accolto nel miglior modo possibile. Lasciare casa è stato difficile, anche per la mia famiglia. Ma capire l’ambiente e avere le persone giuste intorno è fondamentale per diventare un vero professionista. Roma per me è speciale: è stato il mio primo club europeo, quello che mi ha aperto le porte del calcio in Italia. Due dei miei figli sono nati qui, e mi piacerebbe viverci anche dopo la carriera».

Paredes ha poi riflettuto sul suo percorso: «Ho sempre sognato di diventare un calciatore, di giocare in Europa. La Serie A era il campionato che seguivo da bambino, con tanti campioni in campo. Giocare qui è un sogno diventato realtà, un grande onore. Spero di continuare ancora a lungo».

Sulla città di Roma, il centrocampista ha espresso tutto il suo entusiasmo: «Ci sono luoghi incredibili da vedere, molti ancora da scoprire. Questa città ha una vista unica e una storia straordinaria. Anche lo Stadio Olimpico è un simbolo: giocare lì è qualcosa di speciale. Roma è riuscita a mantenere la sua struttura originale, e questo la rende unica. È un equilibrio perfetto tra storia e modernità».

Infine, ha voluto ricordare Papa Francesco, scomparso di recente: «La sua figura era fondamentale non solo per noi argentini, ma per il mondo intero. Quando abbiamo saputo della sua morte, ci siamo subito attivati per essere presenti e rendere omaggio a una figura così importante».