Leandro Paredes potrebbe tornare in Serie A, dopo le esperienze con Roma ed Empoli, adesso c’è il Napoli di Ancelotti ad aspettarlo

Che Paredes avesse talento chi mastica un po’ di calcio lo aveva notato fin dai tempi del Boca Juniors. La Bombonera adorava Leo e palpitava d’amore ad ogni sua giocata, punizione, gol o assist. La Roma arrivò prima degli altri top club e se lo assicurò, quindi l’esperienza in prestito all’Empoli e la conferma in giallorosso. Poi la scorsa estate salutò la truppa e volò in Russia per la bellezza di 23 milioni di euro. Adesso, però, potrebbe fare presto ritorno in Italia: c’è il Napoli all’orizzonte.

Jorginho è promesso sposo del Manchester City ed Ancelotti necessita di un regista capace di far girare la squadra. Paredes, che nasce trequartista, nei suoi anni italiani ha ampliato il suo bagaglio tattico e sembra già essere maturo per ricoprire questo ruolo. Tomislav Erceg, membro dell’entourage che cura gli interessi del centrocampista argentino, ne ha parlato a Sport Express: «Paredes può tornare in Italia? Sì, è vero. Il Napoli ha intenzione di acquistarlo e la società azzurra ne sta parlando con lo Zenit San Pietroburgo». Se prima erano rumors, adesso c’è la conferma.