Adrian Bernabé, giocatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport degli obiettivi dei crociati per il 2024.

PAROLE – «Abbiamo chiuso il 2023 alla grande e speriamo che anche il 2024 ci dia grandi soddisfazioni e successi. In questa stagione ho fatto un po’ di assist, ma non contano nulla se la squadra non va bene. Posso pure segnare 20 gol, ma se poi non raggiungiamo gli obiettivi serve a poco. Da quando sono arrivato mi sono sentito subito ben accolto, sto molto bene e sono felice di lavorare con Pecchia. Avevo la speranza che questo fosse l’anno giusto. Vogliamo salire in Serie A rendere orgogliosi i tifosi e la società».