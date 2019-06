Parma, Ciano può essere il primo colpo: parti vicine

Il Parma è vicino all’ingaggio di Camillo Ciano. L’attaccante del Frosinone può diventare gialloblù a breve: le ultime

Camillo Ciano, autore di una buona stagione in Serie A nonostante la retrocessione del suo Frosinone, sembra essere destinato a disputare un altro campionato di massima serie.

Il giocatore piace da tempo al Parma. Stando a Sport Mediaset, il calciatore è vicino all trasferimento in terra ducale: mancherebbero solo alcuni dettagli da limare per il primo colpo del mercato crociato.