Parma, D’Aversa: «Io e Conte amici, ma dopo il 2-2 dell’andata non ci siamo salutati»

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte in vista della partita contro l’Inter

Domenica sera, allo stadio Tardini, Parma e Inter si affronteranno per la seconda giornata di campionato dopo il rientro dallo stop causato dal Coronavirus. E l’allenatore dei ducali Roberto D’Aversa, al canale YouTube della Serie A, ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte.

LEGAME IMPORTANTE – «Il nostro rapporto nasce dai tempi di Siena, una conoscenza che con il passare del tempo è diventata sempre più amicizia. È il padrino di mia figlia e con lui si è instaurato un legame importante. Antonio è un martello, un allenatore che secondo me riesce a far rendere ogni giocatore al 120%: porta tutti al massimo con grande attenzione alla fase difensiva. Ha un pessimo rapporto con la sconfitta o con la non vittoria. Quando non vince, aspetto un paio di giorni prima di chiamarlo. Caratterialmente siamo simili, la partita d’andata è emblematica in questo senso: non ci siamo salutati perché eravamo entrambi un po’ arrabbiati».