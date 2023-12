Parma, Delprato: «Sinceramente il titolo d’inverno della Serie B ha un significato relativo»

Enrico Delprato, giocatore del Parma, ha parlato al termine del match di ieri contro il Brescia. Ecco le sue dichiarazioni

Enrico Delprato, giocatore del Parma, ha parlato al termine del match di Serie B ieri contro il Brescia. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Bresciaingol.

PAROLE – «Sinceramente il titolo d’inverno ha un significato relativo. Non ci interessa più di tanto, vogliamo rimanere lì continuando su questa strada. Abbiamo vinto una gara importante, prima di una sosta, cosa che non sempre siamo riusciti a fare e invece oggi siamo riusciti anche a fare questo. Ora ci riposiamo un po’ e riprenderemo con la stessa forza. Per quanto riguarda invece i tifosi devo ringraziarli perché ci sostengono sempre, oggi ci hanno richiamato per esultare assieme, ma anche dopo il pari contro il Palermo hanno festeggiato come se fosse una vittoria. Da inizio anno ci sono vicini, dandoci una grossa mano. Speriamo di continuare a trasmettergli la stessa carica».