Parma, Faggiano: «Kulusevski è un mostro. Resterà con noi»

Il ds del Parma, Daniele Faggiano, spegne gli entusiasmi in ottica calciomercato intorno a Dejan Kulusevski: le sue parole

Daniel Faggiano, ds del Parma, spegne le voci di mercato intorno a Dejan Kulusevski. Ecco le sue parole a Radio Punto Nuovo.

KULUSEVSKI – «È un mostro, ottima operazione per lui e Cornelius, abbiamo buoni rapporti con l’Atalanta. Resterà con noi fino a fine stagione. Cosa farei in caso di chiamata del Napoli? Le chiamate fanno sempre piacere, ho un contratto fino al 2022 con il Parma, quindi dovrebbero parlare con la società. Adesso al Napoli non sta girando, è un momento di sfortuna».