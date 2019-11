Parma, Faggiano: «Ibra? Lo sogno, ma non possiamo permettercelo»

Parma, parla il direttore sportivo Faggiano: «Ibrahimovic? Sogno di vederlo da noi, ma non possiamo permettercelo»

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di The Guardian. Ecco le parole del dirigente crociato:

«La risalita? Ci siamo strutturati come un club di Serie B mentre eravamo in terza divisione, questo era il segreto. C’è sempre stato un grande sentimento di unità e questo ha fatto la differenza. Darmian? Il Manchester United si è comportato come ti aspetteresti che il Manchester United faccia e sono felice e orgoglioso di aver portato Matteo qui. Ibrahimovic? È un giocatore straordinario che sogno di vedere a Parma, ma oggi non possiamo permettercelo».