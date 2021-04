Parma, infortunio Cyprien: lesione agli adduttori. Il report

Il Parma si è allenato oggi in vista del match contro il Milan: sette gialloblù si sono allenati, esami clinici per Cyprien

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione ed attivazione seguiti da torelli e da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo.

Wylan Cyprien si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione tendinea degli adduttori sinistra. Terapie per Valentin Mihaila e Yordan Osorio: entrambi si sono sottoposti ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni di rilievo. Lavoro differenziato per Juan Francisco Brunetta, Roberto Inglese, Yann Karamoh e Simon Sohm. Terapie per Simone Iacoponi.