Parma, 0-0 contro il Werder Brema nel secondo test stagionale: si ferma Ondrejka

Parma, pareggio senza reti nell’amichevole, la seconda della pre season, per i ducali contro il Werder Brema: si fa male Ondrejka

Al Parkstadion di Zell am Ziller (Austria), il Parma chiude sullo 0-0 il secondo test della sua pre-season 2025 contro il Werder Brema. Una sfida di buon livello, giocata su 120 minuti (due tempi da 60’) e con un primo tempo di marca gialloblù, dove i ragazzi di Carlos Cuesta hanno costruito le occasioni migliori.

Nei primi minuti è subito protagonista l’attaccante argentino Pellegrino, che prima impegna Backhaus in uscita dopo un filtrante di Ondrejka, poi colpisce un palo di testa su cross di Valeri e sfiora il gol sulla ribattuta. Ancora Ondrejka si rende pericoloso con un diagonale alto al 35’, ma poco dopo è costretto a uscire per un problema fisico: al suo posto entra Kouda. Proprio Kouda al 56’ prova a sbloccare il match su assist di Begić, ma il portiere tedesco si fa trovare pronto.

Nella ripresa, complici le molte sostituzioni da entrambe le parti, il ritmo cala e le occasioni si diradano. Il Parma gestisce con ordine, cercando spunti con i nuovi entrati, ma senza trovare la stoccata decisiva. Buone indicazioni per Cuesta soprattutto dai più giovani e dalla solidità difensiva mantenuta per tutta la gara.

Il prossimo appuntamento per i crociati è fissato per giovedì 31 luglio (ore 11), quando affronteranno il Real Club Deportivo Maiorca a Wörgl, sempre in Austria.

WERDER BREMA (4-2-3-1): 1° TEMPO: Backhaus; Felix Agu, Pieper, Friedl, Wöber; Bittencourt, Lynen; Grüll, Schmid, Njinmah; Topp. A disp. Kolke, Schmetgens, Smarkalev, Salifou, Hōcker. 2° TEMPO: Zetterer; Malatini (96’ Schmetgens), Stark, Coulibaly, Deman; Alvero, Adeh (96’ Salifou); Čović, Hansen-Aarøen, Opitz; Musah. A disp. Kolke, Smarkalev, Hōcker. All. Steffen.

PARMA (3-4-2-1)

Suzuki (90’ Corvi); Delprato (76’ Joujou), Leoni (76’ Trabucchi; 102’ Amoran), Circati (76’ Balogh); Begić (61’ Almqvist; 102’ Hernani Jr; 116’ Almqvist), Keita (61’ Sohm), Bernabé (61’ Ordonez; 102’ Estévez), Valeri (61’ Valenti); Ondrejka (43’ Kouda; 81’ Plicco), Man (61’ Løvik); Pellegrino (61’ Djurić; 90’ Sits). A disp. Astaldi. All. Cuesta.