Parma, Pecchia: «Oggi una bella prestazione»

Le parole di Fabio Pecchia, tecnico del Parma, dopo la vittoria dei crociati contro il Brescia nel boxing day di Serie B

Fabio Pecchia ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Parma contro il Brescia nel boxing day di Serie B. Di seguito le sue parole.

PRESTAZIONI – «Viene fuori una bella prestazione, vengono fuori le giocate di qualità ma anche la solidità difensiva. Tante volte abbiamo giocato 4+2 e abbiamo lavorato bene. Affrontavamo una squadra che poteva crearci problemi e la linea ha lavorato molto bene anche sui due gol annullati. C’è stata voglia e forza di portare a casa il risultato, di saper soffrire quando il Brescia ha provato a uscire».

FASE DIFENSIVA – «Assolutamente si. Tutte le squadre sono attrezzate e anche se si nascondono vogliono la Serie A. Ci sono partite in cui si soffre, anche oggi il Brescia in alcuni momenti ci ha messo sotto e la solidità deve venire da una fase difensiva fatta da tutti gli uomini. Quando non si prende gol per me è una grande gioia e poi in fase offensiva noi possiamo creare tanto».

PARAGONE CON LA SUA CREMONESE – «Ci sono analogia, la Cremonese era la squadra più giovane del calcio italiano e formata da prodotti dei settori giovanili italiani. Qui alleno giocatori di qualità, giovani e con potenzialità ma siamo uno spogliatoio multiculturale. L’unica differenza è questa ma non è una cosa poco, a volte rallenta il processo di maturazione dei ragazzi. Testa bassa e pensiamo al girone di ritorno, che sarà un campionato completamente diverso».