Parma, Pecchia: «Veniamo da due ottime prestazioni»

Le parole del tecnico del Parma, Fabio Pecchia, in vista della sfida contro il Benevento: «La squadra è sul pezzo»

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Benevento. Di seguito le sue parole.

GOL SUBITI – «Ci sono momenti in cui uno non commette errori e prende gol perché l’avversario è più bravo, altre in cui non prendi gol e hai commesso degli errori. Con Palermo e Modena sono capitati uno dopo l’altro però la squadra si è sempre comportata molto bene».

PRESUNZIONE – «La cosa particolare è che quando si perde si trovano presunzione e supponenza. Quando uno vuole fare un calcio propositivo, palla a terra, creando occasioni e tenendo la squadra avversaria nei trenta metri, allora qualcuno dice che si è presuntuosi. Quando prediligi qualità e cerchi lo spessore tecnico, se riesci allora hai qualità, se sbagli allora sei presuntuoso. Il mio lavoro è diverso dal vostro e io devo analizzare le cose, non ho mai trovato presunzione nei miei ragazzi. Abbiamo tanti giocatori di qualità, creiamo tantissimo e portiamo a casa poco. A Cagliari fino al gol siamo stati di altissimo livello, poi abbiamo un po’ subito il loro ritorno, ma ci può stare. Nel finale poi abbiamo avuto alcune situazioni per vincere e c’era voglia di farlo».

PRESTAZIONI – «Noi veniamo da due prestazioni di altissimo livello, poi portiamo a casa un punto e questo mi fa dispiacere. Ma mi dà grande consapevolezza perché la squadra è sul pezzo e con voglia di migliorarsi».