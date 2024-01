Parma, la rivelazione di Estevez: «Sono qui per Veron»

Nahuel Estevez, giocatore del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN Talks svelato un aneddoto sul suo trasferimento in Italia

PAROLE – «Io ho avuto il piacere di avere come presidente Veron, all’Estudiantes: lui qua ha fatto la storia, perché ha vinto. Tutti sappiamo la storia che ha il Parma, quello che ha vinto e quello che rappresenta per l’Italia. Sono orgoglioso di essere qua. Quando ho avuto la possibilità di venire qui, non ho avuto nessun dubbio. Tutti mi hanno parlato bene di Parma, la storia si respira. Per me è un piacere giocare per questa maglia».