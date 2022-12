Spal, prima vittoria esterna sul campo del Parma

De Rossi trova la prima vittoria esterna con la sua Spal e lo fa sul campo del Parma dopo una partita bruttina

De Rossi trova la prima vittoria esterna con la sua Spal e lo fa sul campo del Parma dopo una partita bruttina.

«Siamo venuti a Parma per fare la nostra partita in difesa e ripartenza. Se fossi venuto qui a giocare a viso aperto avrei fatto male il mio lavoro». Così De Rossi in conferenza stampa nel post vittoria del Tardini. L’allenatore ha studiato bene il modo di giocare della squadra di Pecchia e ha portato a casa una vittoria importante per la classifica. Un mezzo pasticcio tra Osorio e Chichizola ha permesso a Rabbi di trovare il gol vittoria. Il Parma ha tenuto il pallino del gioco in mano per tutta la partita e nel finale soltanto Alfonso ha detto no al pari dei gialloblù. La Spal sorride e per il momento è fuori dalla zona rossa.