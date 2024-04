Pasalic, 50 goal con l'Atalanta: nel mezzo un record europeo

Super Mario Pasalic è entrato ancora di più nella storia dell’Atalanta con 50 goal in nerazzurro. Nel mezzo un dato europeo decisivo

Uomo del destino che non può mancare all’appello nelle partite di coppa. Mario Pasalic ha scritto nuovamente la storia dell’Atalanta segnando ad Anfield: segnando contro il Liverpool la sua 50esima rete con la maglia della Dea. Nel mezzo un dato europeo statistico non indifferente.

Considerando Europa League e Champions, Pasalic ha siglato 6 goal e 6 assist in 34 presenze: incidendo il 35% dei match europei nerazzurri, portando in totale 18 punti (dove nel mezzo le reti contro PSG e Manchester United nonostante la sconfitta). Primo nerazzurro ancora in attività per reti in competizioni UEFA, agganciando Papu Gomez in classifica a quota 6. Un’altra pagina di storia scritta dal croato.