Pastore: «Caos calendario? Sta diventando una tragedia per quel motivo. Sarebbe opportuno ritornare a 18 squadre» - Calcio News 24

Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del caos tra orari e date delle partite dopo la morte di Papa Francesco

PAROLE – «Il calendario è talmente intasato che ad aprile anche uno slittamento di 48 ore diventa una tragedia, buon motivo per passare ad un campionato a 18 squadre e non a 20. Questo porta ad un tetris che manda tutto in tilt. Sarebbe opportuno rivedere il formato dei campionati e in generale dei calendari che non ti danno un minuto. Bisogna pensare di avere dei cuscinetti per prevedere in caso di imprevisti un recupero. C’è un giocatore che potrebbe segnare per due volte di fila durante il periodo vacante del Papa ed è Alessio Romagnoli. Segnò il suo primo gol in Serie A in un Roma – Genoa nel 2013 e adesso c’è Genoa – Lazio, quindi contro la stessa squadra»