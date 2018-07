Il centrocampista del Barcellona è uno degli obiettivi di mercato della Juventus. I bianconeri pensano a Paulinho

Ha rivelato di essere stato a un passo dal trasferimento all’Inter e di dover decidere in un quarto d’ora, Paulinho, centrocampista del Barcellona, all’epoca giocava nel Corinthians di Tite, che consigliò al giocatore di andare nello spogliatoio e fare la sua scelta. Il tecnico chiede al centrocampista: «Al ritorno fai segno con il pollice su se decidi di rimanere, pollice verso in caso contrario». Il centrocampista andò nelle spogliatoi, tornò in campo dopo alcuni minuti. Tutti lo guardarono. Decise di attendere qualche secondo e poi mostrò il pollice…verso l’alto, scegliendo di restare in Brasile.

A distanza di qualche anno il centrocampista potrebbe sbarcare in Italia, ma con la maglia della Juventus. Secondo Il Corriere dello Sport infatti, il brasiliano è finito nel mirino dei bianconeri. Paulinho ha una clausola da 40 milioni di euro, il costo del suo trasferimento dai cinesi del Guangzhou al Barça. Il giocatore ha disputato un’ottima stagione, realizzando anche 9 gol in campionato, e potrebbe finire in uno scambio con Pjanic, oggetto del desiderio del Barça, ma la Juve non vuole cedere il bosniaco e ragiona su un progetto ‘Pjanic a vita’.