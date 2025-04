Pavard Inter, il retroscena sull’infortunio nel corso di Inter Roma: la richiesta di Inzaghi e la reazione

Pavard Inter, il retroscena sull’infortunio durante Inter Roma: la richiesta del tecnico Inzaghi e la reazione. La ricostruzione

Davide Bernardi, bordocampista di Dazn, ha rivelato su Calciomercato.com alcuni retroscena legati alla sfida tra Inter e Roma. Tra i momenti salienti, l’infortunio alla caviglia di Benjamin Pavard, avvenuto nei primi minuti di gioco, ha rappresentato un duro colpo per la squadra nerazzurra. Bernardi ha raccontato il dialogo tra Pavard e Inzaghi, con il tecnico che inizialmente ha cercato di incoraggiare il giocatore a stringere i denti e continuare. Tuttavia, Pavard ha dovuto arrendersi e chiedere il cambio, lasciando Inzaghi visibilmente sconsolato.

RETROSCENA PAVARD – «I primi minuti si giocano in un’atmosfera ovattata, qualche brusio, qualche fischio agli avversari, qualche mugugno, che aumenta quando al nono minuto, Inzaghi ha già il primo problema: Pavard, con una dinamica stranissima, si fa male alla caviglia. Inizialmente non sembra grave, tanto che in panchina al francese viene fatto segno di rialzarsi velocemente e stringere i denti, che serve sbloccarla il prima possibile. Invece Pavard non ce la fa, esce per farsi fasciare, Inzaghi gli dice: “Benji, prova 3’ poi mi dici, ok?” Ma appena rientrato in campo, il francese chiede subito il cambio e Inzaghi è sconsolato: “è veramente una cosa incredibile”. Effettivamente quella degli esterni e braccetti nerazzurri quest’anno sembra una maledizione».