Pavard, debutto da sogno al Marsiglia per l’ex Inter: gol al Lorient. Il difensore francese ha subito ripagato De Zerbi che l’ha schierato titolare

Debutto da sogno per Benjamin Pavard con la maglia del Marsiglia. Il difensore francese, arrivato dall’Inter nell’ultimo giorno di mercato, ha bagnato la sua prima partita con un goal, contribuendo alla netta vittoria per 4-0 contro il Lorient. Schierato da centrale di destra nella difesa a quattro del tecnico Roberto De Zerbi, Pavard ha siglato di testa la rete del 2-0, sfruttando un corner battuto da Greenwood. Proprio l’inglese aveva aperto le marcature su rigore dopo appena dieci minuti, in seguito a un’espulsione che ha lasciato gli ospiti in inferiorità numerica.

La partita è stata a senso unico: dopo il goal di Pavard, Angel Gomes ha firmato il tris prima dell’intervallo. Nella ripresa, il sigillo finale è arrivato da Aguerd al 93′. La gara ha visto in campo anche altre vecchie conoscenze della Serie A come Kondogbia (ex Inter), Weah (ex Juventus) ed Emerson Palmieri (ex Roma). Ora per il Marsiglia si profilano due sfide di altissimo livello: martedì la trasferta di Champions League contro il Real Madrid e domenica il big match di campionato in casa contro il PSG.

Pavard ha lasciato l’Inter dopo due stagioni e 70 presenze, in cui ha segnato un solo goal, curiosamente di testa e in Champions League contro la sua ex squadra, il Bayern Monaco. Il suo trasferimento in Francia è avvenuto sulla base di un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Per il difensore, un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione e un inizio più che promettente con la sua nuova squadra.

Queste le parole del difensore a Ligue 1+ dopo il match: «Sono molto contento del mio primo gol qui al Vélodrome, così come di questo gol. Mia moglie era in tribuna. Sono molto orgoglioso, ma anche della squadra perché abbiamo giocato una grande partita. Non li abbiamo sottovalutati e, nonostante il cartellino rosso, abbiamo continuato a giocare la nostra partita, quindi sono molto orgoglioso della squadra. Ora riposeremo, perché ci aspettano partite importanti. La pressione costante? È una richiesta dell’allenatore: giocare partite di possesso palla non appena perdiamo la palla, per cercare di riconquistarla il più velocemente possibile».