Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, si sarebbe promesso alla Juventus. Le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus guarda al futuro e pensa a un nuovo colpo a centrocampo. I bianconeri continuano ad attendere risposte da Emre Can ma pensano anche ad altri nomi (Leggi anche: Emre Can-Juventus: le ultimissime e gli aggiornamenti). La Juventus continua a seguire Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996, tornato a Roma dopo l’esperienza con il Sassuolo. La Roma, nonostante lo straordinario cammino in Champions League, ha bisogno di cedere alcuni elementi per far quadrare i conti a causa del Fair Play Finanziario e uno dei maggiori indiziati sarebbe proprio il centrocampista ex Sassuolo.

Secondo Rai Sport, sarebbe addirittura in via di definizione la trattativa tra il centrocampista e la Juventus. Nel contratto di Pellegrini con la Roma c’è una clausola rescissoria che permetterebbe alla Juve, e agli altri club interessati, di strappare il giocatore alla Roma per una cifra tra i 25 e i 29 milioni di euro. La Juventus sogna il Pjanic-bis. Pellegrini si sarebbe promesso ai bianconeri trovando l’intesa con la dirigenza juventina. La Roma, se dovesse arrivare l’offerta pari al valore della clausola non potrebbe opporsi a una partenza del giocatore.

