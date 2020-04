Pellegrini sul futuro: «Mi auguro di togliermi delle soddisfazioni alla Roma»

Lorenzo Pellegrini ha parlato del proprio futuro nella lunga intervista rilasciata a Il Tempo. Le parole del centrocampista.

FUTURO – «Visto il periodo difficile mi sembra un po’ assurdo parlare di mercato, lo dico in generale e non solo riferito alla mia situazione. Come ho dichiarato tante volte vedo nella Roma una crescita costante, soprattutto a livello di valori e umanità. Mi auguro che il mio percorso di crescita possa essere parallelo a quello della società, per questo credo che io e la Roma possiamo continuare a crescere insieme per toglierci delle soddisfazioni»